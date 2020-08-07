Серийное производство установок лазерного выращивания деталей кораблей начали в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбМТУ), разработавший первую в РФ установку для создания или ремонта при помощи лазера деталей для кораблей в Арктике, начал серийное производство таких установок. Первая установка отправлена в Северодвинский центр судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе вуза.

"Корабелка" приступила к серийному изготовлению установок прямого лазерного выращивания для отечественной промышленности. Полностью отечественная разработка лазерных аддитивных технологий по производительности превосходит мировые аналоги и не имеет аналогов в мире по своей функциональности", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что 4 августа состоялась отправка установки в Северодвинск для центра судоремонта "Звездочка", который является индустриальным партнером проекта. Ранее специалисты центра прошли обучение в СПбГМТУ, в ходе которого познакомились с оборудованием и программным обеспечением, изучили технологию прямого лазерного выращивания, а также получили базовые навыки по программированию и управлению установкой.

"Установка предназначена для изготовления и ремонта высокопрочных деталей судового машиностроения, эксплуатируемых в ледовых условиях Арктики, на предприятиях судового машиностроения", - сообщили в пресс-службе.

Ранее ректор СПбГМТУ Глеб Туричин, рассказал ТАСС, что технология производства позволяет создавать изделия, применяя широкий набор материалов: стали, никелевые сплавы, титановые сплавы, бронзы, а также производить различные детали для кораблей: винты, кронштейны, изделия судового машиностроения и прочие. Установка способна делать крупногабаритные изделия весом до нескольких сотен килограмм.

По его словам, скорость выращивания изделий составляет до двух килограммов в час. Установка позволяет комбинировать материалы для создания металлокомпозитов и металлокерамических изделий. Кроме того, при помощи технологии можно не только создавать, но и ремонтировать изделия. Так, можно нарастить утраченную в процессе эксплуатации часть детали.