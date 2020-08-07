Лоукостер "Победа" открыл продажу билетов на новый рейс Санкт-Петербург - Ярославль

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" приступил к продаже билетов на новое направление Санкт-Петербург - Ярославль в рамках развития региональной маршрутной сети. Полеты по маршруту начнутся с 22 сентября, сказано в сообщении пресс-службы авиаперевозчика, распространенном в пятницу.

"Ярославль станет новым городом на карте полетов "Победы". Регулярный рейс из Санкт-Петербурга будет выполняться с 22 сентября три раза в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

Ранее по программе расширения региональной маршрутной сети из Санкт-Петербурга "Победа" открыла сообщение с Ульяновском, Воронежем и Ставрополем.

С 1 июня 2020 года авиаперевозчик приступил к поэтапному восстановлению программы полетов. Компания открыла продажу на внутренние рейсы летнего расписания в мае, снизив средний тариф примерно в три раза относительно лета 2019 года. Всего в расписании лоукостера на летний сезон 2020 года представлено 89 направлений по России.

Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект лоукост-авиаперевозчика, когда клиент может самостоятельно контролировать итоговую стоимость перелета, выбирая только необходимые ему услуги.