Строительство станции МЦД-1 Петровско-Разумовская началось на севере Москвы

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Строительство станции первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) Петровско-Разумовская началось в Тимирязевском районе столицы. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В Тимирязевском районе началось строительство новой станции МЦД-1 Петровско-Разумовская. Скоро жителям севера Москвы и ближайшего Подмосковья станет еще удобнее и быстрее добираться в любую точку города", - говорится в публикации.

Там уточняется, что новая станция Петровско-Разумовская появится между станциями Окружная и Тимирязевская первого Московского центрального диаметра и станет крупным транспортным хабом. "Она объединит два диаметра - D1 и будущий D3 (МЦД-1 и МЦД-3 - прим. ТАСС), потоки пригородного ж/д сообщения, две линии метро - Люблинско-Дмитровскую и Серпуховско-Тимирязевскую, а также наземный городской транспорт", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что для перехода от новой станции в метро не надо будет выходить на улицу - пересадка будет осуществляться по принципу "сухих ног". При этом остановка Петровско-Разумовская для электричек Ленинградского направления станет частью МЦД-3: ее перенесут ближе к станции МЦД-1 и соединят с первым диаметром теплым переходом.

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. В общей сложности это 375 км путей, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.