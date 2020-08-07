Объем экспорта московского мороженого увеличился на 35% за пять месяцев

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Объем экспорта мороженого из Москвы за первые пять месяцев 2020 года увеличился более чем на 35% и составил $12,76 млн, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"За первые пять месяцев этого года в другие страны было экспортировано 5,34 тыс. т мороженого. Ключевыми потребителями мороженого от столичных компаний стали Казахстан, США и Китай. С мая 2020 года у московских производителей появились новые рынки сбыта - Грузия, Монголия, Израиль и Латвия", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

В сообщении уточняется, что по итогам прошлого года Россия поднялась в мировом списке экспортеров на 5 позиций и заняла 16 место. В лидерах по экспорту мороженого такие страны, как Франция, Германия, Бельгия, Нидерланды и Италия. По данным пресс-службы, общий российский экспорт мороженого за первые пять месяцев 2020 года составил $23,94 млн, что выше показателя аналогичного периода 2019 года на 11%. В натуральном выражении объемы экспорта мороженого выросли до 11,18 тыс. т.

"В общем российском экспорте мороженого за пять месяцев 2020 года доля Москвы составила 53,3%, что больше на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зарубежные потребители отдают предпочтение продукции с высоким процентом жирности - более 7%, на такие продукты в январе - мае 2020 года приходилось более 50% всего экспорта московского мороженого", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.