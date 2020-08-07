Ретейлеры связали почти двойное подорожание яблок в Петербурге с ростом цен поставщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Повышение максимальной розничной стоимости яблок в продуктовых торговых сетях Санкт-Петербурга на 40% в сравнении со средним показателем, установленным весной 2020 года, обусловлен повышением цен у оптовых продавцов товара. Так объяснили динамику цен на яблоки федеральные ретейлеры в ответ на запрос управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Как следует из ответов, полученных от ритейлеров, повышение розничной цены обусловлено повышением цен у оптовых продавцов этого товара", - говорится в сообщении.

В июле УФАС направило запросы о закупочной и конечной стоимости яблок, продаваемых с начала мая по начало июля 2020 года с экономическим обоснованием наценок на яблоки сортов "Гренни Смит", "Голден", "Гала" и "Симиренко" в "Пятерочку", "Перекресток", "Карусель", "Окей", "Ленту", "Магнит", "Дикси" и "Ашан". По данным городского управления антимонопольной службы, в июле максимальная стоимость яблок составила 250 рублей за килограмм, весной этот показатель был на уровне 150 рублей за килограмм.

По прогнозам петербургского УФАС, цены на яблоки должны снизиться, когда в торговые сети поступит отечественная продукция.