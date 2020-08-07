Венесуэла назначила авиакомпанию Conviasa перевозчиком по прямым рейсам Каракас - Москва

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Венесуэла назначила авиакомпанию Conviasa перевозчиком по регулярным прямым рейсам из аэропорта Каракаса в Москву, говорится в опубликованном на сайте Росавиации письме МИД Венесуэлы.

"Венесуэльские власти назначили авиакомпанию „Конвиаса" для выполнения пассажирских, грузовых и почтовых авиарейсов в РФ в соответствии с положениями указанного документа и на следующих условиях: периодичность и маршруты: два рейса в неделю по маршруту Майкетия - Москва - Майкетия", - говорится в документе.

В Росавиации объяснили, что это назначение необходимо в случае, если авиакомпания начнет регулярные полеты.

"Это не разрешение, это назначение венесуэльской стороны. Вероятно, авиакомпания планирует начать регулярные полеты, в этой связи в соответствии с соглашением о воздушном сообщении требуются назначение", - сообщил ТАСС представитель Росавиации.

Ранее посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров говорил, что страны рассматривают варианты установления прямого авиасообщения, однако конкретных сроков запуска прямого авиасообщения между Москвой и Каракасом пока нет. Окупаемость рейсов можно было бы обеспечить путем дозагрузки самолета товарами венесульэского экспорта, особенно теми, транспортировка которых морем проблематична из-за непродолжительного срока хранения, говорил он.

В СМИ также появлялись сообщения со ссылкой на министра туризма и внешней торговли Венесуэлы Феликса Пласенсиа о том, что стороны продвинулись в решении данного вопроса

Прямых рейсов между Каракасом и Москвой до пандемии не было.