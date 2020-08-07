Литва после энергетического пуска БелАЭС прекратит закупку электроэнергии из Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 7 августа. /ТАСС/. Литва намерена прекратить закупать электроэнергию из Белоруссии после энергетического пуска находящейся у литовской границы и в 50 км от Вильнюса Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Об этом в пятницу сообщил журналистам министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

"С момента энергетического пуска БелАЭС торговля электроэнергией между Литвой и Белоруссией будет прекращена", - сказал он.

По словам главы ведомства, о том, что пропуск электроэнергии из Белоруссии через литовские сети с началом энергетической эксплуатации БелАЭС будет равен нулю, оператор литовских электросетей Litgrid уже информировал участников рынка. Как ранее отмечало ведомство, такой барьер достигается аннулированием лицензий на импорт электроэнергии из Белоруссии.

Сейм (парламент) Литвы объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности и в 2017 году законодательно запретил покупку, а также экспортный пропуск ее электроэнергии через свои электросети. Вильнюс пытается привлечь к этому бойкоту соседние страны.

Как сообщило Министерства энергетики Белоруссии, в пятницу начинается загрузка ядерного топлива в активную зону реактора первого энергоблока БелАЭС, что означает этап его физического пуска. По оценке специалистов, энергетический пуск после этого может состояться примерно через два месяца.