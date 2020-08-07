Власти Крыма намерены добиваться сохранения финансирования ФЦП

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Крыма намерены не допустить сокращения расходов на федеральную целевую программу (ФЦП) развития полуострова и будут добиваться сохранения финансирования на прежнем уровне, сообщил в пятницу ТАСС вице-премьер региона, курирующий реализацию ФЦП, Евгений Кабанов.

Ранее Минфин РФ опубликовал методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по госпрограммам РФ и непрограммным направлениям деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. В частности, по сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2021 году на 8,4 млрд рублей, в 2022 году на 9,1 млрд рублей, в 2023 году на 91,3 млрд рублей. Изменение расходов обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета, с учетом оптимизации на 10%.

"Мы с этим категорически не согласны. Наш куратор в министерстве экономического развития Российской Федерации написал протокол разногласий, что просим оставить эти деньги в полном объеме, поэтому этот вопрос будет рассматриваться на правительственной комиссии под председательством премьер-министра России. Мы написали, что мы не готовы (к сокращению финансирования), Минэкономразвития РФ нас поддержало, и вот, ждем решения межбюджетной комиссии ", - сказал Кабанов.

Он не уточнил, когда может быть рассмотрен вопрос. "Это плановая история - по поручению правительства сокращение всех госпрограмм на 11%. Минфин выполнил поручение", - пояснил Кабанов.

О ФЦП

Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуры. После предыдущей пролонгации она должна была действовать до 2022 года, финансирование предполагалось в объеме 961,2 млрд рублей.

В июле 2020 года заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, находившийся в рабочей поездке в Крыму, сообщил, что Крым и Севастополь дополнительно получат 300 млрд рублей по ФЦП, сама программа продлена до 2024 года.