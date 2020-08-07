Власти Тверской области направят 5 млрд рублей на модернизацию льноводческого комплекса

ТАСС, 7 августа. Более 5 млрд рублей направят власти Тверской области на модернизацию предприятий льноводческого комплекса региона до 2024 года. В ее рамках планируется провести переоснащение шести заводов и построить два перерабатывающих предприятия, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"В рамках региональной программы, рассчитанной до 2024 года, планируется обновление машинно-тракторного парка и техники в льносеющих хозяйствах региона. Модернизация коснется шести заводов по первичной переработке льна. Кроме этого, в планах - строительство двух новых перерабатывающих предприятий и селекционного центра по производству семян льна. Объем финансирования программы - более 5 млрд рублей", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Тема развития отрасли, по данным пресс-службы, обсуждалась на пленарной сессии и круглых столах в рамках Дня льняного поля, который 7 августа проходит в Торжокском районе. По мнению губернатор Игоря Рудени, итогом реализации программы модернизации станет формирование в регионе льноперерабатывающего комплекса кластерного типа. "Сегодня наш регион остается лидером отрасли в Центральном федеральном округе по площади посевов льна-долгунца. Планируем в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства РФ закрепить за Тверской областью статус пилотной территории по реализации общероссийского проекта по развитию льноводства", - приводятся в сообщении слова Рудени.

По информации пресс-службы, посевные площади льна в Тверской области планомерно увеличиваются. Если в 2017 году льном-долгунцом было засеяно более 4 тыс. га, то в 2020 году - почти 6 тыс. га. Лен сеют 15 хозяйств, на первичной переработке специализируются шесть заводов в Бежецком, Сонковском, Молоковском, Калязинском и других районах.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Алексей Гордеев, занимавший тогда пост вице-премьера РФ, предложил сделать Тверскую область якорным регионом по развитию льноводства. Власти региона планирует в 2020 году приступить к созданию научно-образовательного центра, который будет разрабатывать технологии выпуска композитных материалов, продуктов питания, медицинских нитей, водорастворимой упаковки и других изделий из льна. Предполагается финансирование из федерального бюджета в объеме до 300 млн рублей.