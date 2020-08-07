Коломойский отверг обвинения США в отмывании денег Приватбанка

КИЕВ 7 августа. /ТАСС/. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский отверг обвинения в хищении средств из Приватбанка и отмывании их в США и заявил, что инвестированные в этой стране деньги получил законным путем. Такое заявление он сделал в пятницу, комментируя сообщение Минюста США о намерении конфисковать два объекта недвижимости, купленные на якобы незаконно выведенные из Приватбанка средства его бывшими крупнейшими акционерами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

"Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах от сделки с Evraz (международная металлургическая и горнодобывающая компания - прим. ТАСС) и из доходов от другого бизнеса, которые хранил в Приватбанке", - сказал Коломойский изданию "Украинская правда". "Все иное категорически отвергается", - добавил бизнесмен.

По версии американской прокуратуры, Коломойский и Боголюбов присвоили и растратили "миллиарды долларов" из Приватбанка путем получения фиктивных займов и кредитных линий в 2008-2016 годах до национализации этого финансового учреждения Украины. Им инкриминируется перевод части похищенных средств в США через сеть фиктивных фирм и отделение Приватбанка на Кипре.

В сообщении Минюста США также упоминались Мордехай Корф и Уриель Лабер, которые, по утверждению ведомства, с Коломойским и Боголюбовым зарегистрировали в Майами (штат Флорида) сеть организаций для легализации и инвестирования средств, незаконно выведенных из Приватбанка. По данным прокуратуры, на эти средства были куплены офисные здания PNC Plaza в Луисвилле и бывшая штаб-квартира компании CompuCom в Далласе. Общая стоимость этих объектов составляет около $70 млн. Прокуратуры Южного округа американского штата Флорида и Северного округа штата Огайо намерены конфисковать эти два объекта недвижимости.

В декабре 2016 года по предложению Нацбанка правительство Украины приняло решение национализировать крупнейший в стране Приватбанк. Его бывшие владельцы оспорили национализацию банка, а 18 апреля 2019 года окружной административный суд Киева признал ее незаконной из-за нарушения процедуры. В то же время по требованию МВФ Верховная рада приняла закон, запрещающий возвращать национализированные банки бывшим владельцам, документ вступил в силу 23 мая.