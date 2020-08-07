Допустимую скорость на бесплатных трассах в России могут повысить

БОЛЬШИЕ КОЛПАНЫ /Ленинградская область/, 7 августа. /ТАСС/. Скоростной лимит может быть увеличен не только на платных трассах "Автодора", но и на бесплатных автодорогах высокой технической категории, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

"У нас в ряде регионов тоже есть прекрасные дороги, на которых скорость может быть увеличена. Скорость зависит от технической категории участка. Мы говорим в первую очередь про дороги высших технических категорий. Первая - 1A,1B, возможно, 2A категория. Эти дороги по показателям ширины полосы, градусов поворотов, уклонов, то есть по техническим параметрам, полностью подходят для того, чтобы по ним быстро и безопасно двигаться. Как правило, при их проектировании используются нормы, которые допускают движение с высокими скоростями, - именно для них мы прорабатываем увеличение скорости движения", - сказал Дитрих.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял о возможном повышении скоростного лимита до 150 км/ч с 130 км/ч д на участках скоростных платных трасс М-11, М-4 и ЦКАД. По словам Дитриха, окончательное решение по этому вопросу пока не принято.