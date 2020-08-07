В Архангельской области сняли запрет на работу предприятий общепита

"С 8 августа снимается ограничение на деятельность организаций общественного питания на всей территории области, за исключением Архангельска. При этом сохраняется запрет на проведение массовых торжеств, банкетов, дискотек, работу танцплощадок и кальянных. В областном центре рестораны, кафе и другие заведения общепита смогут возобновить работу с 15 августа с указанными ограничениями при условии сохранения в городе положительной динамики по заболеваемости", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 августа в регионе выявлены 9 235 случаев заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости составил 838,9 на 100 тыс. населения. В течение последних четырех недель фиксируется постепенное снижение заболеваемости. С учетом этого, а также в условиях достаточного свободного коечного фонда для оказания помощи пациентам с COVID-19 принято решение приступить к дифференцированному постепенному снятию ограничительных мер. При этом ряд решений вводится сначала для всей территории Архангельской области, а в областном центре их планируется реализовать на неделю позже при условии, что эпидситуация в столице Поморья не ухудшится. С 10 августа отменяется режим изоляции для граждан старше 65 лет и лиц с определенными заболеваниями. При этом муниципалитеты могут возобновить льготный проезд для граждан старшего поколения. Возобновляется плановая иммунизация взрослого населения, детская иммунизация в регионе уже возобновлена.

С 8 августа на территории области, за исключением Архангельска, могут начать работу фитнес-центры, спортивные клубы при соблюдении ряда обязательных требований. В Архангельске такие организации возобновят свою деятельность с 15 августа. При этом должны быть обеспечены бесконтактный контроль температуры тела на входе, недопущение лиц с респираторными признаками, обработка рук, установка дозаторов с антисептиками, предварительная запись, соблюдение нормы - не более одного посетителя на 8 кв. м площади. На групповых занятиях должно быть обеспечено социальное дистанцирование не менее 1,5 м между посетителями. В Архангельске с 8 августа с 15 до 30 человек могут быть увеличены группы для занятий спортом на свежем воздухе.

С 8 августа на территории области, за исключением Архангельска, возобновляется физкультурно-оздоровительная деятельность, могут приступить к работе сауны, бани, душевые. В Архангельске такие организации возобновят свою деятельность с 15 августа, если иного не потребует эпидситуация. Солярии и салоны для снижения веса открываются с 8 августа по всей территории региона. Могут возобновить работу музеи при соблюдении требований - предварительная запись, один посетитель на 4 кв. м. При экскурсионном обслуживании на открытом воздухе группы могут быть увеличены с пяти до 12 человек, при использовании оборудования - с 10 до 20 человек.

Дошкольные образовательные учреждения могут возобновить работу в привычном режиме, а школы готовятся принять учащихся с 1 сентября. Разрешается концертная деятельность, организация представлений на открытом воздухе для государственных и муниципальных организаций в сфере культуры при соблюдении социального дистанцирования. До 1 сентября продлевается запрет на работу кинотеатров, деятельность в области отдыха и развлечений. Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, а также обязательный масочный режим в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске и Соловецком.