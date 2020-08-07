"Алроса" добыла крупнейший в России цветной алмаз

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. "Алмазы Анабара", дочернее предприятие "Алросы", добыла кристалл весом 236 карат на севере Якутии. Это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России, говорится в сообщении "Алросы".

Специалисты «Алмазов Анабара», «дочки» АЛРОСА, на месторождении «Эбелях» на севере Якутии добыли алмаз массой 236 карат насыщенного желто-коричневого цвета. Это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России: https://t.co/FyfIrIN4dS pic.twitter.com/2Y3R4s4WjE

"Специалисты "Алмазы Анабара", дочернего предприятия "Алросы", на месторождении "Эбелях" на севере Якутии добыли кристалл весом 236 карат насыщенного желто-коричневого цвета. Это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России", - сказано в сообщении.

Размеры кристалла - 47х24х22 мм. Возраст драгоценного камня, по предварительной оценке, составляет от 120 до 230 млн лет, отметили в компании.

"Такой массивный цветной алмаз - это уникальная находка не только для нашей страны. Недавно он поступил в единую сбытовую организацию "Алросы" в Москве для изучения специалистами и оценки. После этого будет принято решение, передать ли алмаз в огранку нашим мастерам или продать его в неограненном виде. Безусловно, такой алмаз будет востребован огранщиками любой страны, поскольку имеет потенциал для производства нескольких бриллиантов высокого качества", - сообщил директор филиала "Бриллианты Алроса" (гранильное предприятие компании) Павел Винихин, слова которого приводятся в сообщении.