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"Алроса" добыла крупнейший в России цветной алмаз

Специалисты "Алмазы Анабара" добыли на севере Якутии кристалл весом 236 карат

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. "Алмазы Анабара", дочернее предприятие "Алросы", добыла кристалл весом 236 карат на севере Якутии. Это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России, говорится в сообщении "Алросы".

"Специалисты "Алмазы Анабара", дочернего предприятия "Алросы", на месторождении "Эбелях" на севере Якутии добыли кристалл весом 236 карат насыщенного желто-коричневого цвета. Это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России", - сказано в сообщении.

Размеры кристалла - 47х24х22 мм. Возраст драгоценного камня, по предварительной оценке, составляет от 120 до 230 млн лет, отметили в компании.

"Такой массивный цветной алмаз - это уникальная находка не только для нашей страны. Недавно он поступил в единую сбытовую организацию "Алросы" в Москве для изучения специалистами и оценки. После этого будет принято решение, передать ли алмаз в огранку нашим мастерам или продать его в неограненном виде. Безусловно, такой алмаз будет востребован огранщиками любой страны, поскольку имеет потенциал для производства нескольких бриллиантов высокого качества", - сообщил директор филиала "Бриллианты Алроса" (гранильное предприятие компании) Павел Винихин, слова которого приводятся в сообщении.

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