Международные резервы России в июле выросли на 4%

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 1 августа 2020 года составили $591,753 млрд, что на 4% (или $22,881 млрд) выше показателя на начало июля, сообщил Банк России.

На 1 августа 2019 года международные резервы РФ находились на уровне $519,797 млрд.

За отчетный месяц валютные резервы возросли на 2,1% - до $447,431 млрд. В то же время стоимость монетарного золота увеличилась почти на 10,4% и составила $144,322 млрд.

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. Состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.