Потенциальные инвесторы Мурманской области смогут подать проекты онлайн

МУРМАНСК, 7 августа. /ТАСС/. Единый портал для потенциальных инвесторов создали в Мурманской области. Портал позволяет получить консультации или подать на рассмотрение инвестпроект онлайн, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Мурманской области.

"Информационный портал демонстрирует инвестиционный потенциал Севера и предоставляет предпринимателям важную информацию. Кроме того, сервис позволяет принимать обращения от зарегистрированных пользователей и оперативно отвечать на поступающие вопросы", - приводятся в сообщении слова министра цифрового развития Мурманской области Ивана Пархоменко.

По данным пресс-службы, на сайте имеются личный кабинет инвестора и навигаторы мер поддержки инвестиционных проектов и площадок, а в разделе "Одно окно по работе с инвесторами" потенциальные инвесторы могут подать на рассмотрение инвестиционную инициативу, решение по которой будет принято в течение 35 дней.