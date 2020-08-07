Минпромторг сохранит возможность устанавливать на авто б/у запчасти при ремонте

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Минпромторг РФ намерен сохранить возможность установки на автомобили б/у запчастей, если это потребуется для ремонта. Запрет на их использование будет применяться только в случае внесения изменений в конструкцию машины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Учитывая мнение экспертного сообщества, а также с учетом обсуждения проекта изменений в Общественной палате, Минпромторг рассматривает вопрос о запрете повторного использования компонентов указанного перечня только при внесении изменений в конструкцию транспортных средств, что в свою очередь не создаст запрета их использования при ремонте транспортных средств. Таким образом, возможность установки гражданами на транспортные средства бывших в употреблении компонентов, в том числе восстановленных, при проведении ремонтных работ будет сохранена", - сообщили в Минпромторге.

Ранее ФГУП "НАМИ" разработал проект изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011). В частности, в него вошло предложение установить запрет на "повторное использование ограниченного перечня автокомпонентов при производстве транспортных средств и внесении изменений в конструкцию транспортных средств".

"В настоящее время проект изменений проходит процедуры обсуждения и внутригосударственного согласования в странах ЕАЭС, по результатам которых его положения могут быть скорректированы", - добавили в пресс-службе министерства.