Уровень безработицы в США в июле сократился до 10,2%

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Уровень безработицы в США за июль сократился до 10,2%, количество рабочих мест увеличилось в этом месяце примерно на 1,8 млн. Об этом говорится в опубликованном в пятницу ежемесячном докладе американского министерства труда.

При этом нью-йоркские экономисты прогнозировали, что в прошлом месяце уровень безработицы составит 10,6% при 1,48 млн новых рабочих мест.

Таким образом, сократившаяся в связи с последствиями пандемии нового коронавируса занятость в стране растет три месяца подряд. Так, в апреле уровень безработицы составлял 14,7%, в мае - 13,3%, в июне - 11,1%. Только за май и июнь в США появилось более 7,5 млн новых рабочих мест, что стало рекордом за всю историю страны.

Кроме того, в Соединенных Штатах сокращается число граждан, обращающихся к властям с первичными заявками на получение пособий по безработице. На прошлой неделе за денежной помощью обратились 1,19 млн человек. Пик пришелся на конец марта, когда данный показатель составил 6,9 млн человек.

В связи с этим американские экономисты указывают на постепенное восстановление экономики США после введенных весной жестких ограничительных мер для борьбы с распространением нового коронавируса.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере почти 5%, но она восстановится и вырастет на 5,4% в следующем году.