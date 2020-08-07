СМИ: количество высокотехнологичных предприятий города Санья на Хайнане выросло до 37

САНЬЯ /Китай/, 7 августа. /ТАСС/. Количество предприятий в сфере хай-тек города Санья (южная провинция КНР Хайнань) достигло 37. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Речь идет о предприятиях государственного уровня, развивающих применение мобильной связи пятого поколения (5G), спутниковый интернет, искусственный интеллект, блокчейн и другие передовые технологии. В конце 2018 года в городе Санья насчитывалось 19 таких компаний. Менее чем за два года их количество увеличилось почти в двое.

В январе этого года местная администрация опубликовала положение по оказанию поддержки отрасли высоких технологий города Санья. Оно предусматривает выделение финансовой помощи соответствующим предприятиям - единовременную выплату в размере от 100 до 500 тыс. юаней ($14,28 - 71,4 тыс.).

Провинция Хайнань и город Санья, в частности, активно развивают сферу высоких технологий. Так, например, в течение года Санья планирует построить около 1,4 тыс. базовых станций 5G. Власти этого курортного города планируют реализовать свыше 30 проектов с использованием сетей связи пятого поколения. Среди них инициативы в сфере городского управления, здравоохранения, образования, туризма, транспорта, дорожного строительства и прочих отраслях.

В рамках проекта создания зоны свободной торговли на Хайнане власти КНР последовательно создают привлекательные условия для инвесторов и формируют развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.