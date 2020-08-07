На Хайнане с января по июль появилось более 135 тыс. новых субъектов рынка

ШАНХАЙ, 7 августа. /ТАСС/. Свыше 135 тыс. новых субъектов рынка появилось в южной провинции Хайнань за первые семь месяцев текущего года, что на 30,5% превысило показатель за аналогичный период 2019 года. Такие данные публикует газета "Хайнань жибао" со ссылкой на провинциальное управление по надзору за рынком.

Только за июль число новых субъектов рынка выросло в годовом исчислении на 36,66%, до 25,3 тыс. единиц. Среди них, в частности, 14,1 тыс. предприятий, число которых увеличилось на 183,19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Настоящий всплеск активности зафиксирован по таким направлениям, как интернет отрасль (524,15%) и современная финансовая сфера услуг (364,71%). Значительный рост по числу новых предприятий отмечен также в сфере здравоохранения и морской промышленности.

Власти Хайнаня в настоящее время активно работают над улучшением деловой среды в провинции, упрощают процедуры регистрации предприятий и создают более совершенную систему предоставления различных услуг предпринимателям. Данный процесс заметно активизировался после публикации 1 июня программы построения на острове свободного торгового порта, согласно которой провинция будет превращена в специальную таможенную зону. Власти страны планируют в целом завершить создание свободного порта на территории провинции к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.