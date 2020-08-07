Cadillac представил электрокар

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Фотографии нового электромобиля Cadillac Lyriq впервые распространила компания General Motors. В продажу машина поступит в 2022 году и ее цена, как ожидается, составит около $75 тыс., сообщает портал Cnet.com .

Кроссовер будет оснащен батареей Ultium, обеспечивающей пробег более 480 км на полном заряде. Вся информация о состоянии машины будет выводиться на экран, способный отображать до миллиарда цветовых оттенков. Часть информации, в частности данные навигации, могут проецироваться на ветровое стекло. Аудиосистема будет состоять из 19 динамиков. На машине установят систему автоматической парковки, которая может функционировать как во время нахождения водителя за рулем, так и в его отсутствие.

"Эта машина олицетворяет собой полное изменение привычного образа", — привел портал Cnet.com слова президента Cadillac Стива Карлайла, подчеркнувшего, что при создании машины использованы "самые передовые технологии". По данным портала, на фотографиях представлена машина, которая "на 80-85% готова к производству".

По данным газеты Detroit Free Press, к 2023 году компания намерена представить по крайней мере 20 моделей электромобилей и новый Cadillac должен продемонстрировать эффективность использованных в нем инженерных решений.

К настоящему времени рынок электромобилей премиум-класса невелик. Сейчас на нем присутствуют лишь Tesla Model X, Jaguar I-Pace и Audi e-tron. По словам Стива Карлайла, Cadillac будет более конкурентоспособным за счет более емкой батареи, более эффективной системы подзарядки и качества изготовления.