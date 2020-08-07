Индексы в Нью-Йорке понизились на фоне ожиданий обострения американо-китайских отношений

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже с открытием сессии в пятницу понизились на фоне мер, принятых администрацией президента США Дональда Трампа в отношении китайских технологических компаний ByteDance и Tencent.

Согласно информации, размещенной на сайте торговой площадки, сразу после открытия сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 79,65 пункта (-0,29%), до отметки 27 314,03. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 3,35 пункта (-0,08%), до отметки 3 346,67. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 5,70 пункта (-0,05%), до уровня 11 104,93.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на 1,41% до $41,33 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото впервые за шесть дней понизилась на 0,55% до $2 057,80 за тройскую унцию.

Как отметил портал Business Insider, котировки падали на фоне сообщений о том, что президент Трамп ввел санкции в отношении китайских компаний ByteDance и Tencent, и "этот шаг ведет к росту напряженности между экономическими сверхдержавами всего за несколько дней до ожидаемой встречи представителей США и КНР для обсуждения первого этапа торгового соглашения". Как сообщила ранее газета The Wall Street Journal, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ условились обсудить 15 августа ход выполнения соглашения по первой фазе китайско-американской торговой сделки, согласно которой КНР согласилась увеличить закупку американской продукции на $76,7 млрд и $123,3 млрд в течение первого и второго года действия соглашения соответственно.

Еще одним фактором, повлиявшим на настроения участников рынка, стали застопорившиеся переговоры между американской администрацией и Конгрессом о новом пакете мер по стимулированию экономики. "В условиях, когда Конгресс не может согласовать положения нового пакета мер по стимулированию экономики, существует опасность, что политические разногласия приведут к тому, что темпы восстановления экономики после пандемии замедлятся", - привел ежедневник Markets Insider мнение руководителя департамента стратегии компании Principal Global Investors Симы Шах.