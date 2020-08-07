В Бундестаге назвали угрозы сенаторов США "объявлением экономической войны"

ТАСС, 7 августа. Послание сенаторов США с угрозами оператору порта Мукран, где хранятся трубы для завершения строительства газопровода "Северный поток - 2", является "объявлением экономической войны". Такое мнение в пятницу агентству DPA выразил эксперт фракции "Союз-90"/"Зеленые" в Бундестаге, бывший министр окружающей среды ФРГ Юрген Триттин.

"Берет верх дурная привычка отправлять из США письма с угрозами в адрес немецких предприятий", - отметил Триттин. Послание сенаторов США руководству компании Faehrhafen Sassnitz GmbH, в котором они грозят "финансовым разрушением" предприятия в случае оказания поддержки "Северному потоку - 2", по его словам, является незаконным с точки зрения как европейского, так и международного законодательства.

Газета Handelsblatt в четверг сообщила, что в письме, датированном 5 августа, сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон пригрозили руководству Faehrhafen Sassnitz GmbH значительными последствиями, если она немедленно не прекратит использовать порт Мукран в качестве логистической базы для Nord Stream 2. Именно там пришвартовано судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое называлось возможным достройщиком "Северного потока - 2", и хранятся трубы для этого газопровода.

Сенаторы считают, что компания Faehrhafen Sassnitz GmbH "сознательно обеспечивает проект важными товарами, услугами и оказывает прочую поддержку", например, в снабжении российского экипажа провиантом. Они подчеркнули, что их письмо является свидетельством того, что меры могут быть приняты против всех, кто так или иначе будет связан с проектом - руководителей компаний, акционеров и сотрудников фирм.