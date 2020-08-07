В Калининградской области нашли янтарный самородок весом почти 1,5 кг

КАЛИНИНГРАД, 7 августа. /ТАСС/. Самородок янтаря весом почти 1,5 кг добыли в карьере Калининградского янтарного комбината (входит в структуру госкорпорации "Ростех"). Камень назвали "Антарктида" - в честь первой русской антарктической экспедиции Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, сообщила в пятницу пресс-служба комбината.

"На Калининградском янтарном комбинате в четверг, 6 августа, добыт самородок весом 1 482 грамма. Уникальный образец, по мнению работников предприятия, своими очертаниями напоминает контур самого холодного материка Земли. Благодаря необычной форме самородок получил название "Антарктида", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что камень имеет неоднородную структуру и цвет - от медового до темно-коричневого.

Традиция присваивать янтарным самородкам названия зародилась на Калининградском янтарном комбинате в 2018 году. На протяжении последних трех лет каждый добытый экземпляр ископаемой смолы, вес которого превышает 1 килограмм, получает имя. "Антарктида" стала восьмым янтарным самородком сезона добычи янтаря, начавшегося в текущем году 21 мая - на два месяца позже обычного из-за введенных ограничительных мер в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Седьмой самородок - "Десантник" - добыт в Приморском карьере 3 августа, уточнили в пресс-службе комбината. В 2019 году в Приморском карьере обнаружено 18 янтарных самородков.

АО "Калининградский янтарный комбинат" образовано 21 июля 1947 года на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. Комбинат - единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90% мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех". В 2019 году реализовано более 467,9 тонны янтаря на сумму свыше 3 млрд рублей без учета НДС. Весь объем был продан на организованных торгах - на электронной торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург" и аукционах для переработчиков.