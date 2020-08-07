Китай расширил список российских предприятий - поставщиков молочной продукции

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Список российских предприятий, имеющих право на поставку молочной продукции в Китай, расширен до 37. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Главное таможенное управление Китайской Народной Республики расширило список российских компаний, имеющих право поставок молочной продукции, включив в него 6 молокоперерабатывающих предприятий. Таким образом, на сегодняшний день право экспорта молочной продукции имеют 37 российских предприятий", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в Россельхознадзоре, такое решение принято на основании гарантий российского ведомства о соответствии российских компаний требованиям и законодательным нормам Китая, что было подтверждено во время проведенных службой обследований данных предприятий.

Кроме того, 7 августа в рамках переговоров между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР обсуждался вопрос о возможности экспорта в Китай сухого молока.

В таких поставках заинтересованы 12 российских предприятий. Из них пять компаний уже находятся в китайской информационной системе регистрации иностранных предприятий CIFER, и, по заверению китайской стороны, решение о поставках сухого молока этими предприятиями будет принято в ближайшее время.

Как отметили в Россельхознадзоре, вопрос о включении остальных семи предприятий в указанный реестр китайская ветеринарная служба рассмотрит в течение двух месяцев.

После одобрения компетентным органом Китая списка российских молочных предприятий, которые получат право поставок сухого молока, ввоз такой продукции будет возможен в сопровождении согласованного ветеринарного сертификата на молоко и молочные продукты, предназначенные для экспорта из РФ в КНР.