Канада введет ответные пошлины на ряд американских товаров через 30 дней

ОТТАВА, 7 августа. /ТАСС/. Правительство Канады через 30 дней введет пошлины на ряд американских товаров в ответ на решение США о введении тарифов на канадский алюминий. Об этом в пятницу заявила на пресс-конференции в Торонто заместитель премьер-министра Канады Христя Фриланд. Ее выступление транслировали национальные телеканалы.

По ее словам, в течение 30 дней будут проходить консультации с канадским бизнесом для создания списка американских товаров, которые будут облагаться пошлинами. "После этого мы введем пошлины", - сказала она.

В четверг американский президент Дональд Трамп заявил, что США возобновляют действие таможенных пошлин в размере 10% на импорт алюминия из Канады в связи с тем, что Оттава не ограничила экспорт данной продукции в Соединенные Штаты. Тарифы США, как ожидается, введут с 16 августа.