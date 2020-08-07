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В США заявили, что китайские компании обязаны соблюдать требования о транспарентности

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу отметил, что администрация США принимает меры по защите прав инвесторов

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Вопрос о несоблюдении рядом китайских компаний действующих в США правил транспарентности является "очень серьезным", и администрация США принимает меры по защите прав инвесторов. Об этом заявил в пятницу глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в интервью телекомпании Fox Business.

"Китайские компании обязаны соблюдать требования Комитета по надзору за отчетностью публичных компаний, - подчеркнул он. - Я бы отнесся к этой проблеме крайне серьезно". По словам Лоуренса Кадлоу, администрация президента Дональда Трампа "работает над проблемой защиты прав инвесторов уже на протяжении длительного времени". "Мы вместе с помощником президента по национальной безопасности Робертом О'Брайеном стремимся убедить пенсионные фонды не вкладываться в китайские ценные бумаги", - добавил он.

По его словам, Комитет по надзору за отчетностью публичных компаний - орган, созданный в 2002 году для контроля за аудитом акционерных компаний, - уже на протяжении многих лет недоволен тем, как китайские компании соблюдают требование о транспарентности. "Мы дали им год на то, чтобы они начали соблюдать требования аудита, - пояснил Кадлоу. - Если это не будет сделано, то китайские публичные компании или те компании, которые захотят стать публичными, не будут соответствовать предъявляемым требованиям. Они обязаны соблюдать американские правила".

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