На юге Волгограда ввели в эксплуатацию две солнечные электростанции

ВОЛГОГРАД, 7 августа. /ТАСС/. Две солнечные электростанции "Светлана" и "Луч" подключили к подстанции "Кировская" на юге Волгограда, сообщила в пятницу пресс-служба компании "Россети".

"К волгоградской подстанции 220 кВ "Кировская" подключили две новые солнечные электростанции "Светлая" и "Луч" с 166 тыс. фотоэлектрических солнечных модулей, обеспечив возможность выдачи до 50 МВт электроэнергии в Волгоградскую энергосистему", - говорится в сообщении.

Уточняется, что реконструированная, но фактически новую "Кировскую" ввели в работу "Россети ФСК ЕЭС" в конце 2019 года. Это ключевой центр питания южных районов Волгограда с населением более 100 тыс. человек. Подстанция заменила одноименный объект, который располагался в зоне подтопления вблизи Волги - вместо старой, работавшей с 1967 года, на возвышенности с нуля построена современная подстанция. Она обеспечена автоматизированными системами управления и коммерческого учета электроэнергии.

"90% оборудования - российское, инвестиции составили 3,3 млрд рублей. Мощность увеличена на 15% до 560 МВА", - отмечается в сообщении.

В целом "Россети" планируют к концу 2024 году выдавать через свои сети 3,8 тыс. МВт мощности ВИЭ-генерации. Это почти в 20 раз больше, чем сейчас.