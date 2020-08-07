Около 30 тысяч предприятий получили кредит под 0% при поручительстве ВЭБ.РФ

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Около 30 тысяч предприятий получили кредит под 0% на неотложные нужды и сохранение занятости работников в период пандемии коронавируса при поручительстве госкорпорации развития ВЭБ.РФ. Об этом сообщил в ходе конференции представителей госорганов и банков - членов Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества зампредседателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.

"Поручительства ВЭБ.РФ были выданы 15 банкам, благодаря чему около 30 тысяч предприятий воспользовались кредитом под 0%. Также наши гарантии, уже по программе поддержки занятости, обеспечили выдачу почти 150 тысяч кредитов предприятиям под 2%. К этой программе присоединилось 38 банков", - сообщил он.

Кроме того, госкорпорация в качестве агента участвует в предоставлении субсидий системообразующим организациям. "Механизм субсидирования ставки позволил предоставить 200 млрд рублей льготных кредитов организациям на пополнение оборотных средств", - добавила заместитель председателя ВЭБ.РФ Светлана Ячевская.

По ее словам, госкорпорация запустила совместно с Национальным центром ГЧП антикризисную программу содействия регионам в запуске государственно-частных проектов, которая оказывает помощь региональным властям. В рамках данной программы уже поступило 270 инициатив на общую сумму в 791,4 млрд рублей.

Для поддержки интереса компаний к трансграничным сделкам госкорпорация развивает инфраструктуру платежей в национальных валютах, например юаней и рублей.

Конференция представителей госорганов и банков - членов Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества (МБО ШОС), председателем которого в этом году выступает госкорпорация развития ВЭБ.РФ, прошла в пятницу в Сколково. Эксперты обсудили состояние мировой экономики, уроки и пути выхода из вызванного пандемией экономического кризиса. Проведение мероприятия стало первым шагом по выполнению антикризисной "дорожной карты" МБО ШОС.