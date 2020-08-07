"Яндекс.Такси" начал показывать рейтинг пассажиров водителям в тестовом режиме

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. "Яндекс.Такси" начал тестировать показ рейтинга пассажиров водителям, сейчас опция доступна ограниченному числу перевозчиков, рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

"Мы тестируем опцию и показываем рейтинг пользователя некоторым водителям из числа тех, у кого указаны фотография в профиле, рейтинг, количество выполненных заказов, отзывы других пользователей, в том числе о вежливости и комфортном вождении", - отметили в компании.

По словам представителя "Яндекс.Такси", рейтинг пользователя отображается в водительском приложении "Таксометр", когда водитель принимает заказ, в публичном доступе ее нет.

В конце февраля у пользователей приложения "Яндекс.Такси" появилась возможность видеть свой рейтинг. Он складывается из последних 40 оценок, поставленных водителями по пятибальной шкале. Водители могут оценить пунктуальность пассажира, бережное отношение к машине, вежливость, место подачи автомобиля, детали о заказе.