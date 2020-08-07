Более 1,2 млрд рублей направят на развитие сельских территорий Дагестана по госпрограмме

МАХАЧКАЛА, 7 августа. /ТАСС/. Более 1,2 млрд рублей направят на развитие сельских территорий в Дагестане в текущем году по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий", в рамках которой в регионе строятся более 20 социальных объектов. Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-служба администрации главы и правительства республики по итогам рабочей поездки зампредседателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова в Цумадинский район.

"В рамках реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" [в Дагестане] общий объем предусмотренных средств в 2020 году составил более 1 млрд 200 млн рублей, в том числе из федерального бюджета больше 680 млн рублей, из республиканского - свыше 500 млн рублей, из внебюджетных источников - 24 млн рублей. Всего будет построено и введено 25 объектов водоснабжения, газификации, дошкольного образования, общего образования, спортивные сооружения, фельдшерско-акушерские пункты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках выездного рабочего совещания вице-премьер региона сообщил, что "благодаря позиции министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева Дагестан вошел в десятку регионов, где финансируется строительство именно сельскохозяйственных объектов согласно госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий".

Абдулмуслимов отметил, что "для комплексного развития села должны быть сельскохозяйственные, медицинские, образовательные и другие объекты социальной поддержки". "Эта работа нами активно начата в 2018-м и 2019 годах. Мы будем строить объекты, начиная от гор Южного Дагестана и заканчивая ногайскими степями", - цитирует пресс-служба вице-премьера.

Заместитель главы правительства Дагестана также рассказал о некоторых строящихся объектах на селе. К примеру, это спортплощадка в селе Эминхюр, школа на 110 ученических мест в селе Алкадар, школа на 400 ученических мест в селе Ашага-Стал-Казмаляр Сулейман-Стальского района, многофункциональный спорткомплекс в селе Ахты Ахтынского района, водоснабжение села Харачи Унцукульского района и села Учкент Кумторкалинского района, газификация села Ичин Сулейман-Стальского района и села Тлярата Гумбетовского района и другое.

"Это все делается для уменьшения оттока молодежи и в целом для жителей сельских территорий. С этой же целью мы будем заниматься газификацией, дорогами, водоснабжением сельских территорий, строительством школ, садиков, медучреждений <…> За предыдущие несколько лет в сельской местности введены в строй порядка 100 объектов различного направления - образование, здравоохранение, газификация, дороги и т.д.", - отметил вице-премьер.