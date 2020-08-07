Запрет на работу хостелов в Крыму продлили до 1 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Работа хостелов, проведение конференций и выставок, а также образовательная деятельность в Крыму останутся приостановлены до осени. Соответствующие изменения внесены в пятницу в указ главы региона о режиме повышенной готовности в условиях пандемии нового коронавируса.

Поправки внесены в пункт №6 указа, в котором ранее эти вид деятельности были приостановлены до августа. "В пункте 6 слова "1 августа 2020 года" заменить словами "1 сентября 2020 года", - говорится в тексте документа.

Кроме того, в регионе продлен запрет на работу различных образовательных организаций. Исключение составляют детские сады и организации, ведущие обучение машинистов экскаватора, водителей погрузчика и трактористов.

За минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 24 новых случая заражения коронавирусом. Всего за период пандемии - 1 410 случаев. Число выздоровевших превысило 1 000 человек, что составляет более 70% от общего числа пациентов.