Под Тверью создадут экспериментальную площадку для апробации модели льняного кластера

ТАСС, 7 августа. Федеральную опытно-экспериментальную площадку планируют открыть в Торжокском районе Тверской области для апробации модели льняного кластера, который планируют создать в регионе. Там будет внедряться новая технология производства тканей и дешевого сырья, сообщил в пятницу губернатор Игорь Руденя.

"В Торжокском районе планируется создать федеральную опытно-экспериментальную площадку по апробации новой модели регионального льняного кластера. В него войдут опытно-экспериментальное хозяйство, льняной агротехнопарк, включающий производство специализированной льняной техники. Здесь будет внедряться разработанная в городе Торжке новая технология, которая позволяет использовать для производства качественных тканей дешевое короткое льноволокно и отходы", - передает пресс-служба правительства слова Рудени.

Эта тема обсуждалась в рамках Дня льняного поля, который 7 августа проходит в Торжокском районе. О сроках создания экспериментальной площадки пока не сообщается.

По мнению председателя попечительского совета межрегионального фонда поддержки и развития льняной отрасли "Льняной Союз" Виктора Иванова, на предприятиях региона есть все условия для апробации современных технологий. "В Торжке действует научно-исследовательский институт, где заложены основы семеноводства, селекции льна, выработки новых сортов. Тверской регион - один из передовиков культивации льна-долгунца", - отметил он.

Ранее сообщалось, что власти Тверской области до 2024 года по региональной программе направят более 5 млрд рублей на модернизацию предприятий льноводческого комплекса. Планируется переоснастить шесть заводов, построить два перерабатывающих предприятия и открыть селекционный центр по производству семян льна. Итогом реализации программы станет формирование в регионе льноперерабатывающего комплекса кластерного типа.

Лен в Тверской области сеют 15 хозяйств, на первичной переработке специализируются шесть заводов в Бежецком, Сонковском, Молоковском, Калязинском и других районах. В 2019 году Алексей Гордеев, занимавший тогда пост вице-премьера РФ, предложил сделать регион якорным регионом по развитию льноводства. Власти области планируют в 2020 году приступить к созданию научно-образовательного центра, который будет разрабатывать технологии выпуска композитных материалов, продуктов питания, медицинских нитей, водорастворимой упаковки и других изделий из льна. Предполагается финансирование из федерального бюджета в объеме до 300 млн рублей.