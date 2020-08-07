ФАС планирует проверить факты прекращения продаж бензина в ДФО

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена проверить факты прекращения продаж бензина на Дальнем Востоке, сообщает ведомство в пятницу вечером.

Уточняется, что появилась информация о прекращении продаж бензина марок АИ-98 и АИ-95 некоторыми независимыми АЗС Приморского края.

"ФАС России начала проверку по этим сообщениям. Необходимо установить, имеют ли место такие случаи, в каких объемах и по каким причинам. В случае подтверждения необоснованного сокращения реализации либо изъятия моторного топлива из обращения незамедлительно будут приняты меры антимонопольного реагирования", - сказал начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян.

ФАС ведет мониторинг цен на бирже СПбМТСБ в рамках заседаний биржевого комитета по нефти и нефтепродуктам совместно с представителями Минэнерго, крупных нефтяных компаний и экспертов.