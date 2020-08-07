Intel расследует утечку закрытой технической информации

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Intel начала расследование в связи с утечкой большого объема закрытой технической информации, относящейся к продукции компании. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе корпорации, штаб-квартира которой находится в американском городе Санта-Клара (штат Калифорния).

"Мы занимаемся расследованием этой ситуации. Вероятно, [утекшие] данные хранились в Центре ресурсов и дизайна для разработчиков, который содержит информацию, предназначенную для наших клиентов, партнеров и других пользователей, прошедших регистрацию для получения доступа к ней", - указал в ответ на запрос ТАСС представитель Intel

"Мы считаем, что пользователь, имевший доступ к этой информации, скачал и распространил эти данные", - подчеркнули в пресс-службе корпорации. Согласно описанию, размещенному на сайте компании, Центр ресурсов и дизайна для разработчиков Intel содержит "техническую документацию, программное обеспечение, инструменты и ресурсы поддержки для проектирования и интеграции с использованием продукции Intel".

Ранее онлайн-портал The Register сообщил о том, что некий специалист в сфере интернет-технологий, находящийся в Швейцарии, разместил в открытом доступе блок конфиденциальных данных Intel размером более 20 Гб. По сведениям портала, блок данных содержит техническую документацию, коды и документы, относящиеся к различным продуктам компании.

Основанная в 1968 году Intel производит электронные устройства и компьютерные компоненты, в том числе микропроцессоры. Оборот компании за 2019 год превысил $72 млрд.