Власти Пермского края намерены реализовать инвестпроекты по системе ГЧП на 28 млрд рублей

ПЕРМЬ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Пермского края сформировали портфель инвестиционных проектов в сфере здравоохранения, спорта, городской и транспортной инфраструктуры, которые планируют реализовать с помощью механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП), на общую сумму 28 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщается на портале регионального правительства.

"В Пермском крае сформирован портфель инвестпроектов в сфере ГЧП на 28 млрд рублей. Основной упор при разработке проектов ГЧП краевые власти сделали на социально значимые объекты: в здравоохранении, спорте и городской среде. В сфере медицины портфель инвестпроектов, которые находятся в проработке, оценивается в 25 млрд рублей. Объем инвестиционного портфеля в сфере спорта оценивается в 500 млн рублей", - сказано в сообщении.

В регионе рассчитывают на реализацию инвестпроектов по строительству краевого онкодиспансера, Центров лечения онкозаболеваний в Березниках и Чайковском, клинической инфекционной больницы, хирургического корпуса на базе медсанчасти №9 имени Тверье, ледового комплекса в Перми, универсальных быстровозводимых манежей, зала для баскетбола, теннисного корта. Около 2,5 млрд рублей планируется привлечь на замену осветительных приборов на территории Перми, а также строительство 11 тыс. новых опор с осветительными приборами. Предусмотрена реконструкция и модернизация автовокзалов и автостанций, расположенных в Пермском крае, за счет средств концессионера (порядка 170 млн рублей) с последующей передачей ему технического обслуживания объектов и целевой эксплуатации - оказания услуг по организации перевозок пассажирам и перевозчикам.

Сейчас в Пермском крае реализуется почти 100 проектов с помощью ГЧП с общим объемом инвестиций в 37 млрд рублей, большая часть из них - 84 - в сфере жилищно-коммунального хозяйства, остальные - в транспортной инфраструктуре и социальной сфере. По итогам 2019 года Пермский край занял пятое место в рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного партнерства.