Доход губернатора Ярославской области за 2019 год снизился на 39 тыс. рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Доход губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова за 2019 год составил 2 млн 437 тыс. рублей, он заработал на 39 тыс. рублей меньше, чем в 2018 году. Соответствующая информация содержится в декларации о доходах главы региона, опубликованной на официальном сайте правительства области.

Как и в 2018 году, в собственности у губернатора находится квартира площадью 176,3 кв. м и 1/3 доли в квартире на 74,6 кв. м, четыре машиноместа и автомобиль Mercedes-Benz GL350 Bluetec 4 Matic. В пользовании у Миронова находится помещение площадью 75 кв. м.

Доход супруги губернатора за 2019 год составил 4 млн 198 тыс. рублей, в 2018 году она не имела дохода. В ее собственности по-прежнему находится квартира площадью 96 кв. м и 1/4 доли в квартире площадью 67,3 кв. м. В пользовании супруги Миронова квартира площадью 176,3 кв. м. Она владеет легковым автомобилем Mercedes-Benz GLE 350d 4 Matic.

Несовершеннолетний ребенок Миронова имеет в пользовании квартиру площадью 176,3 кв. м.

Дмитрий Миронов с 28 июля 2016 года исполнял обязанности губернатора Ярославской области после досрочного прекращения полномочий предыдущего главы региона Сергея Ястребова. 10 сентября 2017 года он одержал победу на выборах, 19 сентября 2017 года официально вступил в должность губернатора.