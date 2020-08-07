США нашли свидетельства ущерба своей экономике от импорта удобрений из России

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Комиссия по международной торговле США пришла к выводу, что импорт фосфорных удобрений из России и Марокко наносит ущерб американской экономике. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте комиссии.

Согласно опубликованным данным, комиссия обнаружила "весомые свидетельства того, что индустрия Соединенных Штатов несет материальный урон" в связи с импортом в страну фосфорных удобрений из РФ и Марокко. Комиссия намерена продолжить расследование и рассчитывает к 21 сентября прийти к предварительному решению относительно введения компенсирующих пошлин на эту продукцию. К этому моменту ведомство намерено распространить доклад по итогам расследования, который, как ожидается, будет опубликован после 8 сентября.

Расследование началось 26 июня и было инициировано в связи с обращением американской компании Mosaic, которая занимает одну из лидирующих позиций в мире по добыче фосфатов и производству продуктов на их основе. Однако в последние годы компания испытывает сложности, из-за которых в 2018 году был закрыт ее завод по производству фосфорных удобрений во Флориде. На американском рынке между тем активно работает российская компания "Фосагро". Mosaic настаивает, что производители фосфорных удобрений в России и Марокко получают государственные субсидии, что дает им преимущество на американском рынке.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен положить конец ситуации, когда американские производители из-за действующей системы торговых соглашений оказываются в менее выгодных условиях по сравнению с иностранными конкурентами. Такой курс ранее привел к торговым войнам США с Китаем.