Украинская прокуратура арестовала акции "Мотор Сич"

КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Прокуратура Украины арестовала акции запорожского предприятия "Мотор Сич" после объявления о подаче совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба DCH Group.

"После того, как китайские инвесторы предприятия обнародовали информацию о совместной с DCH заявке в АМКУ [Антимонопольный комитет Украины] в рамках обязательного раскрытия информации на Шанхайской бирже, прокуратура дополнительно наложила арест на акции", - говорится в сообщении компании.

Ярославский, слова которого приводятся в релизе, заявил о "силовом давлении" на сотрудников АМКУ "с целью помешать реализации договоренностей с китайскими партнерами и помешать им, законным акционерам предприятия, распоряжаться своей собственностью".

От группы потенциальных инвесторов Ярославский заверил, что гарантирует сохранение и развитие производственной базы предприятия, технологий, рабочих мест, прав интеллектуальной собственности. Он обратил внимание на то, что у предприятия "Мотор Сич" сейчас "фактически нет собственника, показатели деятельности неуклонно ухудшаются", в связи с чем "необходимы безотлагательные антикризисные меры, чтобы не допустить его окончательного уничтожения". Основываясь на этом, бизнесмен от имени DCH и китайских партнеров обратился с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому вмешаться в ситуацию.

Ярославский особо отметил, что считает любые попытки заставить инвесторов с кем-либо договариваться неприемлемыми и заслуживающими отдельного рассмотрения в рамках антикоррупционного законодательства, а также выразил надежду, что на уровне государства будет принято решение, которое сохранит "Мотор Cич" для Украины. По его мнению, все спорные вопросы в данной ситуации могут быть урегулированы в правовом поле с соблюдением норм украинского и международного права.

Спор за "Мотор Сич"

Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. сообщила на Шанхайской фондовой бирже, что ее дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group с ее аффилированными компаниями 4 августа совместно подали новое заявление в АМКУ о покупке акций "Мотор Сич". В тот же день DCH заменила государственный концерн "Укроборонпром" в заявлении Skyrizon и Xinwei в АМКУ на покупку предприятия.

В четверг Зеленский призвал правительство, Совбез и Службу безопасности Украины проверить экономическое обоснование продажи предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в том числе завода "Мотор Сич".

Ранее сообщалось, что более 50% акций украинского предприятия покупают китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group. Если против сделки не будет возражения со стороны АМКУ, инвесторы обещали предоставить авиастроительной отрасли Украины грант на $100 млн. Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".

"Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран. Производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. После распада СССР компания продолжала активно сотрудничать с Россией. После госпереворота на Украине в 2014 году Киев прекратил военно-техническое сотрудничество с Москвой.

Не первый арест

Суд арестовывал 56% акций иностранных владельцев предприятия "Мотор сич" в сентябре 2017 года и в апреле 2018 года. После решения суда осенью 2017 года все фондовые биржи сняли акции "Мотор Сич" с торгов и отменили сами торги. Аресту предшествовали обыски на предприятии Службой безопасности Украины, которая посчитала, что иностранные акционеры компании намерены противоправно сконцентрировать приобретенный пакет акций и получить полный контроль над его деятельностью в сфере военных оборонных заказов.