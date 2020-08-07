Силуанов прокомментировал решение Fitch по рейтингу России

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Решение рейтингового агентства Fitch о подтверждении рейтинга России на уровне "BBB" свидетельствует об устойчивости выстроенной в РФ макроэкономической конструкции, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы расцениваем решение агентства Fitch Ratings о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB" со стабильным прогнозом как еще одно свидетельство того, что выстроенная в России макроэкономическая конструкция сохраняет устойчивость даже в условиях турбулентной внешней конъюнктуры", - сказал Силуанов.

"Показательно, что при пересмотре в 2020 году кредитных рейтингов стран СНГ Fitch Ratings в большинстве случаев принимало решения о понижении рейтинга или ухудшении прогноза по нему", - добавил глава Минфина РФ.

По его словам, второе подряд подтверждение суверенного кредитного рейтинга России на инвестиционном уровне от агентств "большой тройки" свидетельствует о совпадении позиций агентств в оценке работы правительства РФ.

Восстановление экономики

Как отмечает Силуанов, падение российской экономики в 2020 году может оказаться не таким глубоким, как в других странах, а восстановление более динамичным.

"В этом году в России приняты беспрецедентные меры поддержки граждан и компаний в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Во время спада экономики необходимо было заместить выпавший частный спрос государственными бюджетными мерами. Принятые меры показали свою эффективность", - сказал Силуанов.

"Удалось избежать стрессового развития ситуации на рынке труда, по мере снятия ограничений наблюдается быстрое восстановление потребительской активности в наиболее пострадавших секторах. В целом падение экономики может оказаться не таким глубоким, а восстановление - более динамичным, чем в других странах", - добавил он.

Силуанов подчеркнул, что для финансирования антикризисных мер и компенсации выпадающих доходов Россия значительно нарастила объем государственных заимствований, однако по мере восстановления экономики бюджет будет постепенно приводиться в соответствие с возможностями экономики.

"Мы вернемся к соблюдению принципов бюджетной политики, обеспечивающих стабильность экономических и финансовых условий в стране, содействующих ускорению частных инвестиций через обеспечение устойчиво низкого уровня процентных ставок. При формировании бюджета на трехлетку предельные расходы начиная с 2022 года будут определены в соответствии с бюджетными правилами. Это позволит сохранить высокий уровень доверия инвесторов к проводимой макрополитике и обеспечить доступность финансового ресурса для внебюджетного сектора", - сказал Силуанов.