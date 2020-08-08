Посол РФ не исключил назначения российского авиаперевозчика для рейсов Москва - Каракас

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 августа. /ТАСС/. Возможность назначения авиаперевозчика с российской стороны для выполнения полетов между Россией и Венесуэлой не исключена. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал7 августа посол России в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров.

Однако это решение, по словам посла, относится к компетенции Росавиации, как и вопрос о предоставлении компании "Конвиаса" разрешения на осуществление воздушного сообщения по указанному маршруту. Мелик-Багдасаров напомнил также, что россияне могут пребывать на территории Боливарианской Республики без виз в течение до 90 дней. Аналогичный порядок действует в отношении венесуэльцев, прибывающих в Россию.

Прямых рейсов между Каракасом и Москвой до пандемии коронавируса не было.

Назначение венесуэльскими властями авиакомпании "Конвиаса" для выполнения полетов между Каракасом и Москвой является одним из этапов практической реализации соответствующего двустороннего межправсоглашения, однако говорить о сроках запуска авиарейсов между Москвой и Каракасом пока рано, заявил посол.

"Рассматриваем принятое венесуэльскими властями решение о назначении авиакомпании "Конвиаса" как важный шаг на пути к налаживанию регулярного прямого воздушного сообщения между Россией и Венесуэлой", - отметил дипломат. По его словам, практическая реализация этого намерения способствовала бы росту взаимного турпотока и оживлению двусторонней торговли.

Вместе с тем, как отметил посол, говорить о конкретных сроках запуска авиарейсов по маршруту Москва - Каракас, в особенности с учетом мировой ситуации с коронавирусом, пока преждевременно. "В Венесуэле по-прежнему действуют довольно жесткие, дающие заметный позитивный эффект карантинные ограничения в целях противодействия распространению COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), пассажирское авиасообщение с другими странами практически полностью приостановлено. Убеждены, что с улучшением обстановки прямое авиасообщение между Москвой и Каракасом станет реальностью, на это и нацелена наша текущая работа", - подытожил Мелик-Багдасаров.