В Ярославской области в три раза увеличат производство сибайков на экспорт

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Компания "Сибайк", выпускающая изобретенные в Ярославской области водные велосипеды - сибайки, в ближайшее время увеличит выпуск продукции в три раза в связи с ростом числа заказов из-за рубежа. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ООО "Сибайк" Алексей Лукьянов.

"Серия новостных репортажей в зарубежных СМИ после соревнований "Кросс Волга" привела к кратному возрастанию объемов производства. В три-четыре раза мы поднимаем выпуск. 99% этой продукции производится для продажи за рубеж. Это практически весь мир - Германия, Италия, США, Тайвань и другие [страны и территории]", - сказал Лукьянов.

По его словам, до недавнего времени компания производила и продавала около 500 сибайков в месяц. Теперь объем производимой в месяц продукции увеличат до 1,5 тыс. единиц.

30 июля компания сообщала, что первую партию сибайков отправят в Японию не позднее октября, к отгрузке готовят 360 единиц техники. Продажами в Японии будет заниматься компания "Рятико". Как ранее сообщал Лукьянов, компания планирует продать не менее тысячи снарядов за первый год. Тестовую модель нового водного велосипеда представили ярославскими инженерами в Японии, до пандемии коронавируса планировалось продемонстрировать сибайки на воде перед Олимпиадой в Токио.

Сибайк - разработка инженеров из Ярославской области, первую модель устройства создавали около пяти лет и представили в 2017 году на стенде региона на Петербургском международном экономическом форуме. Пловец с сибайком движется в воде с высокой скоростью в горизонтальном положении за счет вращения педалей. Сейчас компания производит две модели сибайков. Водным велосипедом могут пользоваться дети с 10 лет, пловцы любого веса.

Соревнования "Кросс Волга" состоялись в Ярославле в конце июля. Участники в возрасте от 10 лет переплыли Волгу на водных велосипедах.