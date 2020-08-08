Кабмин утвердил пути развития делового климата в сфере интеллектуальной собственности

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Нормы, регулирующие развитие интеллектуальной собственности, пройдут комплексную модернизацию. Для этого правительство утвердило дорожную карту трансформации делового климата в данной сфере, сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

В документ вошли мероприятия, которые призваны стимулировать технологические разработки, усилить защиту правообладателей, открыть новые возможности для управления правами на результаты интеллектуальной деятельности. План также включает меры по снижению барьеров на стадиях выявления и патентования такой деятельности.

"В частности, предлагается разрешить гражданам, в том числе самозанятым, регистрировать товарные знаки. Планируется сформировать правовую базу для выдачи электронных патентов и применения 3D-моделей в патентных заявках. Помимо этого, предусмотрены льготы по налогу на прибыль от лицензионных платежей, а также возможность использовать исключительные права в качестве взноса в капитал стартапов, - пояснили в правительстве. - По каждому из направлений работы готовятся законопроекты. Часть нормативных актов будет утверждена к концу 2020 года".

Реализация дорожной карты поможет развитию института интеллектуальной собственности, сделает результаты интеллектуальной деятельности прибыльным коммерческим активом, считают в кабмине. Механизм трансформации делового климата, в рамках которого разработан план, позволяет аккумулировать инициативы по снятию барьеров для бизнеса. Экспертные группы обеспечивают прямой контакт органов власти, предпринимателей и отраслевых специалистов и помогают совместно управлять системными изменениями деловой среды.