В Дагестане в 2020 году планируют впервые начать промышленную добычу каспийского рака

МАХАЧКАЛА, 8 августа. /ТАСС/. В Дагестане начнут промышленную добычу каспийского рака, в 2020 году планируется выловить около 15 тонн, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии республики Набиюла Карачаев.

"В этом году планируем начать ловить раков - хотим поймать пока 15 тонн, чтобы посмотреть, как это пойдет у нас в Дагестане. Сейчас для этого вносятся изменения в правила Росрыболовства", - сказал Карачаев.

По его словам, такого промысла, как добыча каспийского рака, раньше не было. "Поэтому планов пока не строим", - отметил собеседник агентства, добавив, что ловить раков планируется в южной зоне побережья.

В 2019 году каспийский рак был исключен из Красной книги Дагестана. По информации Минприроды Дагестана, такое решение было принято в связи с увеличением численности популяции данного вида ракообразных и возможностью определения объемов его добычи.