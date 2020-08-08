Австрия предоставит Ливану €1 млн помощи из-за взрыва в Бейруте

ВЕНА, 8 августа. /ТАСС/. Правительство Австрии приняло решение предоставить Ливану €1 млн помощи после взрыва в Бейруте. Об этом заявили в субботу в МИД Австрии.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

"В результате разрушительных взрывов в порту Бейрута австрийское правительство постановило предоставить €1 млн из фонда помощи при катастрофах за рубежом в качестве прямой помощи Ливану", - заявил МИД Австрии.

Мощный взрыв прогремел 4 августа на складе в морском порту Бейрута. По данным МВД, причиной стало возгорание хранившейся на складе конфискованной таможенными службами шесть лет назад аммиачной селитры.

Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. Более 300 тыс. человек остались без жилья. Погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести.