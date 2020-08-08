Глава Ивановской области в 2019 году задекларировал 1,324 млн рублей дохода

ТАСС, 8 августа. Доходы губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского в 2019 году не изменились по сравнению с 2018 годом и составили 1,324 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные о доходах и имуществе, опубликованные в субботу на сайте правительства региона.

"Декларированный годовой доход - 1324707,20 рублей", - говорится в документе.

Согласно данным декларации, в собственности у Воскресенского, как и в 2018 году, находятся квартира площадью 132,4 кв. м и гараж 25,4 кв. м. Кроме того, в пользовании у губернатора числится квартира площадью 87,7 кв. м.

В 2019 году у супруги Воскресенского нет задекларированного дохода, в то время как в 2018 году она отчиталась о 2,782 млн рублей. Количество объектов недвижимости, находящихся у нее в собственности, осталось прежним. Она владеет тремя квартирами площадью 35,2 кв. м, 36,6 кв. м и 39,7 кв. м, 1/12 доли жилого дома 65,3 кв. м, 1/12 земельного участка 564 кв. м, автомобилем Mercedes Benz C-180. Как и прежде, в пользовании у нее находится квартира площадью 94,1 кв. м.

В пользовании у несовершеннолетнего ребенка главы региона имеется квартира площадью 132,4 кв. м.