Более 1,3 тыс. новых автобусов закупят для маршрутов "Мосгортранса" по итогам 2020 года

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Автобусный парк в Москве является самым молодым в Европе, по итогам 2020 года столица приобретет более 1,3 тыс. новых единиц подвижного состава. Об этом сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

8 августа 1924 года был запущен первый автобусный маршрут в Москве - от Каланчевской площади до Тверской Заставы.

"Спустя почти 100 лет, в современной Москве, автобус - это один из ведущих видов транспорта. Сегодня в столице почти 10 тыс. автобусов, которые обслуживают 971 городской маршрут. Автобусный парк Москвы обновлен на 100%, и мы продолжаем закупать новый транспорт, чтобы поддерживать этот уровень: с начала 2020 года в парк Мосгортранса поставлено 444 автобуса, в этом году мы планируем получить еще 885 автобусов", - сказал Ликсутов.

Он отметил, что каждый день столичные автобусы перевозят более 5 млн пассажиров. "При этом автобусный парк нашего городского перевозчика - "Мосгортранса" - самый молодой в Европе. Все новые машины оснащены двигателем экологического стандарта Евро-5 и доступны для маломобильных граждан", - сказал Ликсутов.

По его словам, новые автобусы комфортны и пассажирам, и водителям: в кабинах есть климат-контроль, видеокамеры с хорошим обзором, видео выводится на монитор на панели управления, удобная панель приборов, руль с бортовым компьютером и т. д.

"Дальнейшее развитие наземного транспорта мы видим в создании крупнейшей сети электробусов в Москве, постепенно их будет становиться все больше. В этом году электробусный парк увеличится до 600 машин. В следующем году мы планируем купить еще 600, а потом еще 650 электробусов", - заключил Ликсутов.