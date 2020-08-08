Отказ ТПП в выдаче сертификата о форс-мажоре не является окончательным в споре организаций

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Отказ торгово-промышленных палат в выдаче сертификатов об обстоятельствах непреодолимой силы (форс-мажор) не является окончательным решением в споре между частными организациями, так как они могут разрешить разногласия в судебном порядке. Об этом сообщил в субботу ТАСС вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Вадим Чубаров.

ТПП единственная в стране занимается с 18 марта выдачей заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по внешнеторговым контрактам. Форс-мажором определяются те ограничительные или иные специальные меры, которые принимает правительство РФ и региональные власти на территории России, если из-за них работающая в стране компания не может выполнить свои контрактные обязательства.

Чубаров рассказал, что в Арбитражный суд Москвы обратилась с иском коммерческая организация, посчитавшая незаконными отказ ТПП России в выдаче истцу сертификата о форс-мажоре по внешнеторговому контракту. При этом ранее ТПП уведомила своим письмом истца об отсутствии оснований для выдачи документа, поскольку "не было доказано наличие причинной связи между обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью исполнения обязательств по контракту", а также не был представлен полный пакет документов, который бы подтверждал наличие указанных обстоятельств.

"По итогам заседания 5 августа суд определил, что ТПП России не наделена какими-либо публичными (властными) полномочиями по отношению к сторонам, участвующим в споре об обстоятельствах непреодолимой силы. Суд установил, что сертификат ТПП является по своей правовой природе заключением независимой экспертной организации, которое содержит экспертное мнение о наличии обстоятельств непреодолимой силы, исходя из условий конкретной внешнеторговой сделки. Более того, даже при наличии сертификата ТПП России о форс-мажоре сторона договора вправе не согласиться с позицией другой стороны и с экспертным мнением палаты, <…> [в этом случае] спор между сторонами договора подлежит разрешению в судебном порядке", - сказал Чубаров, уточнив, что в итоге столичный суд производство по делу прекратил.

Вице-президент считает, что арбитражным судом вынесено крайне важное "прецедентное решение для всей системы торгово-промышленных палат". "Оно с одной стороны, показывает, что отказ торгово-промышленной палаты в выдаче сертификата или заключения об обстоятельствах непреодолимой силы не является окончательным, а с другой - подчеркивает важный международно-правовой статус сертификата о форс-мажоре, выдаваемого палатой. Признавая законность его выдачи, стороны контракта тем самым избегают необходимости доказывать обстоятельства форс-мажора в многочисленных и затратных судебных и арбитражных разбирательствах", - добавил он.