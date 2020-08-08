Чернышенко рассказал о разработке облачного решения для взаимодействия с IT-отраслью

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Облачное решение появится для организации онлайн-взаимодействия с компаниями IT-сферы. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на рабочей встрече с представителями IT-отрасли, в которой приняли участие глава Минкомсвязи Максут Шадаев и руководители более 100 ведущих технологических компаний из 13 сегментов отрасли, сообщается на сайте кабмина.

По его словам, решение будет использоваться в качестве основной площадки для проработки мер государственной поддержки, которые предложили представители отрасли на встрече.

Кроме того, вице-премьер отметил проделанную работу по итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с представителями технологических компаний в Иннополисе в июле.

"По итогам июльской встречи председателя правительства Михаила Мишустина и технологических компаний в Иннополисе проделана большая работа, принят целый комплекс мер. Сегодняшняя встреча посвящена более глубокой проработке вопросов развития отдельных сегментов индустрии", - приводятся слова Чернышенко.

По итогам встречи вице-премьер поручил Минкомсвязи совместно с профильными федеральными органами власти рассмотреть предложенные инициативы и разработать дорожную карту по их реализации.