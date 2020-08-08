Пекин предложил Вашингтону согласовать планы США о контроле над отчетностью компаний КНР

ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. Власти Китая надеются путем диалога урегулировать с Соединенными Штатами вопрос запланированного ужесточения контроля за финансовой отчетностью китайских компаний, представленных на американской фондовой бирже. Об этом сообщил в субботу Комитет по контролю над ценными бумагами КНР.

"Мы считаем, что устранение проблем, представляющих взаимный интерес, путем продвижения диалога - единственная возможность обеспечить выгоду обеих сторон, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора. - Только таким образом нам удастся создать благоприятную атмосферу для гармоничного и упорядоченного развития глобального рынка капитала".

В нем уточняется, что 4 августа китайская сторона в соответствии с требованием Вашингтона направила в Комитет по надзору за отчетностью публичных компаний США новый вариант проекта, касающегося двустороннего взаимодействия в биржевой сфере. "Проблемы могут быть правильно решены, когда в процессе сотрудничества учитывается выгода обеих сторон и поддерживается открытый диалог", - подчеркивается в документе.

"Мы всегда считали, что в условиях мощной глобализации фондовых рынков усиление контроля за данными компаний, акции которых размещены на биржах, а также обеспечение качественной и добросовестной работы аудита - важные меры, которые позволят защитить законные права и интересы инвесторов", - отмечается в нем.

В пятницу глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что вопрос о несоблюдении рядом китайских компаний действующих в США правил транспарентности имеет "очень серьезный" характер, и правительство Соединенных Штатов принимает меры по защите прав инвесторов. По словам чиновника, американские власти дали предприятиям КНР год "на то, чтобы начать соблюдать требования аудита".

Как сообщила в четверг газета The Wall Street Journal, администрация американского президента Дональда Трампа рассчитывает обязать китайские компании, акции которых торгуются на американских биржах, предоставлять бухгалтерскую отчетность финансовым регуляторам Соединенных Штатов. Согласно этому плану, находящемуся на стадии разработки, коммерческие организации, акции которых уже размещены на американских биржах, должны будут принять новые правила к 2022 году. Предприятия, планирующие выйти на IPO (процедура первичного размещения акций), обязаны допустить аудиторов США к их отчетности.