В Ленобласти открыли цех по производству компоста проектной мощностью в 40 тыс. т

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Агрохолдинг "Выборжец" открыл один из первых в России цехов по производству 40 тыс. т компоста с мицелием для выращивания шампиньонов в Лужском районе Ленобласти. В церемонии открытия принял участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе губернатора.

"Здесь все процессы экологически чистые - производство идет из органического сырья. Ввод своего цеха позволяет работать независимо от импортных поставок, увеличить производство грибов, нарастить в регионе объемы выращивания пшеницы, разработок торфа и гипса для компоста. Проект помогает в решении проблемы защиты природы: на производство шампиньонового грунта идет переработанный куриный помет, а это значительно улучшает экологию региона", - цитирует губернатора пресс-служба.

Компост будет использоваться в выращивании грибов в теплицах агрохолдинга. Проект строительства тепличного комплекса, в том числе цеха по производству компоста, вошел в программу Минсельхоза РФ по льготному финансированию инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций в проект, включая компостный завод, составил 5,6 млрд рублей.

Объем грунта, производимого в цехе, позволит использовать его не только в выращивании грибов в Ленобласти, но и поставлять в другие регионы страны. Благодаря новому цеху агрохолдинг сможет работать независимо от других производителей компоста, в том числе зарубежных, и увеличить производство грибов в Ленобласти.

Тепличный комплекс по производству 10 тыс. т грибов в год агрохолдинг "Выборжец" запустил в декабре прошлого года во Всеволожском районе. Производство обеспечило более 350 новых рабочих мест.

Агрохолдинг "Выборжец" - крупнейший в СЗФО производитель свежих овощей и зелени. Общая площадь предприятий составляет 850 га, из которых 26,2 га - полезная площадь выращивания. Основное направление деятельности агрохолдинга - выращивание овощей и зелени в теплицах.